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نادي القضاة يغلق مقره بعد القرارات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

المستشار محمد عبد المحسن
المستشار محمد عبد المحسن
محمد جمعة
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 3:04 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 3:06 م

قرر مجلس نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، غلق المقر الرئيسي بشارع شامبليون بوسط البلد، ووقف جميع الخدمات الأخرى التي يقدمها.

وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة، إن القرار يأتي تماشيا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة آثار فيروس كورونا والقرارات التي اتخذتها الحكومة بحظر التجوال الجزئي حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف محمود السيد أنه سجري وضع خطة عمل خلال فترة الحظر الجزئي لخدمة الطوارئ اليومية، حتى يتسنى تنظيم متابعة الأعضاء في غرفة العمليات المشكلة، مع تسلميهم الأدوات والمطهرات التي يعمل النادي على توفيرها نفاذا للقرارات التي تم اتخاذها.

وكان مجلس إدارة النادي قرر سابقا غلق الفرع الرئيسي جزئيا، على أن يقتصر على الخدمات الضرورية للقضاة، وكذلك غلق فرع النادي النهري بالعجوزة وفرع نادي القناطر والنادي البحري بالإسكندرية غلقا كليا.

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