نيجيريا: 214 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بسبب كورونا

بعد عام تحديدا من تسجيل نيجيريا أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، توفي شخص واحد بسبب الفيروس أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأربعاء.

وقبل أمس الثلاثاء، لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس في يومين، مما يجعل حالة الوفاة التي تم تسجيلها أمس هي الأولى خلال 72 ساعة.

وسجلت نيجيريا أمس الثلاثاء 214 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

ويبلغ إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد الآن 162 ألفا و76 حالة، بينما حصيلة الوفيات 2031 حالة.

وطبقا لتقرير، تم تحديثه من قبل المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض الليلة الماضية، فإنه كان هناك تراجع هامشي في الأسبوع الماضي في حالات الإصابة الجديدة، حيث تراجع عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 300 حالة.

وتشير بيانات المركز إلى أن نيجيريا وهي الدولة الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا ربما تكون قد تجاوزت أسوأ مرحلة للفيروس، على الرغم من أن خبراء يحذرون من أنه ربما يكون من السابق لآوانه الإعلان عن ذلك.

ومنذ تفشي الجائحة في نيجيريا في فبراير العام الماضي، أجرت البلاد أكثر من 7ر1 مليون اختبار للكشف عن الفيروس.