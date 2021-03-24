منظمة حقوقية: مقتل أكثر من 100 شخص على أيدي قوات إريترية بشمال إثيوبيا في نوفمبر

ذكرت هيئة إثيوبية مستقلة لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 شخص قتلوا في نوفمبر الماضي على أيدي قوات إريترية في بلدة أكسوم بشمال إثيوبيا.

واستندت اللجنة الحقوقية في نتائجها إلى مقابلات مع 45 من أفراد عائلات الضحايا بالإضافة إلى ناجين وشهود عيان وزعماء دينيين. وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء إن عدد القتلى قد يكون أعلى، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب اللجنة ، فإن "هذه الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون الذين كانوا متوجودين في مدينة أكسوم وقت وقوع الحادث ، ليست جرائم عادية ، لكنها تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان المعمول بها".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ، الثلاثاء ، تورط قوات إريترية في صراع تيجراي، وهو إقليم في شمال إثيوبيا على الحدود مع إريتريا ، بعد نحو خمسة أشهر من اندلاعه.

كما أقر آبي بارتكاب فظائع في تيجراي، مضيفا أن البلاد لن تقبل أي انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات الإريترية أو الحكومية.