ماكرون يعرب عن قلقه من محاولات تركيا التأثير على الانتخابات الفرنسية

وصفت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التدخل التركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنه "خطير" وقالت إن أنقرة سترد بالمثل على أي إجراءات تتخذها فرنسا ضد تركيا.

كان ماكرون قد أعرب عن قلقه من إمكانية أن تحاول تركيا التأثير على الانتخابات الفرنسية المقبلة.

وقال ماكرون الثلاثاء في مقابلة مع تلفزيون "فرانس 5": "التهديدات ليست مستترة، لذا أعتقد أننا يجب أن نكون واضحين للغاية"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يوضح ماكرون كيف يمكن أن تحاول تركيا التدخل في الانتخابات الفرنسية، أو ما إذا كان يشير إلى الانتخابات الإقليمية المقررة في حزيران/يونيو ، أو الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2022، أو كليهما.

واكتفى الرئيس الفرنسي بالقول إن تركيا "ستلعب على الرأي العام" ، في إشارة على ما يبدو لسيطرتها على مناطق للجالية التركية من خلال مدارس ومساجد ومنظمات أخرى.

كما اتهم ماكرون تركيا باستخدام وسائل الإعلام الحكومية لتشويه تعليقاته على الإسلام بعد هجمات العام الماضي ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي اقصوى إنه من الواضح أن إصدار بيان ماكرون"أُعد عن عمد" قبل قمة الاتحاد الأوروبي و"يهدف إلى تشويه الواقع".

وأضاف أقصوي أن البيان "يهدف إلى تشويه الواقع"، مضيفا أن "هذه المزاعم غير المتسقة لن تحقق هدفها".

ورفض مزاعم ماكرون ووصفها بأنها "غير مقبولة" وقال إن أنقرة سترد بالمثل على أي إجراءات من جانب فرنسا ضد تركيا.

ويعد ماكرون أحد أشد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من بين قادة دول الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بإرسال مقاتلين إلى الحرب في ليبيا.

في الوقت نفسه ، يدعو ماكرون إلى إبقاء الحوار مفتوحًا مع تركيا

من جهة أخرى، يسود خلاف في مدينة ستراسبورج الفرنسية بين وزير الداخلية جيرالد دارمانين ومجلس المدينة حول تمويل مسجد مخطط تشييده.

ويتهم دارمانين بلدية المدينة بتمويل المسجد