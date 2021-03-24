جلال يرفع الحمل البدني للاعبي الإسماعيلي والإصرار يسيطر علي الجميع

انتهى مران النادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء، حيث قام ايهاب جلال المدير الفني الجديد للدراويش برفع الاحمال البدنية، سعيًا للنهوض بالجانب البدني لدى لاعبو الفريق.

واستمر الرباعي محمد بيومي و محمد الشامي و مروان الصحراوي و عبد الرحمن مجدي بآداء تدريباتهم التأهيلية والجري حول الملعب، بينما ركز جلال مع باقي أعضاء الفريق علي تسليم و تسلم الكرة في مساحات ضيقة مع الاستحواذ علي الكرة أكبر وقت ممكن.

واستمر المران ما يزيد عن ساعتين ونصف، قبل أن يتم ختامه بتقسيمة حماسية شهدت مشاركة كافة اللاعبين المتاحين حيث حاول كل لاعب إظهار كل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفني الجديد.

وكان ايهاب جلال قد قرر إقامة المران بشكل يومي على فترتين، في الثامنة مساءًا و الرابعة عصرًا استعدادًا لإستئناف مسابقة الدوري العام و مواجهة سيراميكا كليوباترا في أبريل المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.