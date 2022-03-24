قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن المجتمع الدولي لديه مخاوف كبرى بشأن هدف الأبحاث الأمريكية التي تتم في المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وما إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بأبحاث خطيرة، ممنوعة داخلها، في منشآتها خارج البلاد.

وأِكد المتحدث ،في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، أنه يتعين على الولايات المتحدة تقديم بيان مقنع حول أنشطتها البيولوجية العسكرية في أوكرانيا وحول العالم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الجانب الأمريكي لا يمكنه التزام الصمت أو المراوغة ببساطة من خلال الإدعاء بأن التقارير ذات الصلة هي "معلومات مضللة".

وأشار وانغ إلى أن أفضل طريقة يثبت بها الجانب الأمريكي براءته هي فتح أبوابه والسماح للمجتمع الدولي بالفحص، مشددًا على الولايات المتحدة بضرورة أن تكون صريحة فيما يتعلق بأنشطتها العسكرية البيولوجية في أوكرانيا وباقي أنحاء العالم، والتوقف عن عرقلة وضع بروتوكول التحقق باتفاقية الأسلحة البيولوجية.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بكين تصرفت "بطريقة موضوعية وعادلة" منذ 24 فبراير الماضي، أي يوم بدء الحرب الروسية الأوكرانية، رافضا مزاعم مساعدة الصين لروسيا في نشر معلومات مضللة عن الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن "اتهام الصين بنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا هو تضليل في حد ذاته".

يُشار إلى أن الصين تحاول اتخاذ موقف وسط في الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها في 24 فبراير الماضي.