بايدن: الناتو ملتزم بالرد على روسيا حال استخدامها أسلحة كيمائية في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه حلف شمال الأطلسي "الناتو" ملتزم بالرد حال استخدام روسيا أسلحة كيمائية في أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مساء الخميس، أن بلاده قررت استضافة 100 ألف لاجئ أوكراني، مشيرًا إلى الالتزام بتوفير معدات دفاعية بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا.

ولفت إلى أن قرار قمة "الناتو" (التي عُقدت اليوم استثنائيًا) مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا يؤكد رغبة الحلف باستمرار النزاع.

وفيما أكملت الحرب شهرها الأول، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مقتل 1035 مدنيًا أوكرانيًا وإصابة 1650 آخرين، جراء الهجمات الروسية، فيما فر 3 ملايين و674 ألفا و952 إلى دول الجوار.

وأظهرت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن بولندا تستضيف نصف اللاجئين الأوكرانيين، فيما غادر أكثر من 113 ألف شخص منطقتي دونيتسك ولوغانسك باتجاه روسيا.