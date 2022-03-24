سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد، بينما تراجعت أسعار الأسمنت، فى بداية تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار الحديد، على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 18500 جنيه.

واستقر سعر حديد بشاي ليسجل 18400 جنيه.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 18400 جنيه.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل نحو 18350 جنيها.

واستقر حديد المصريين ليسجل 18650 جنيها.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18000 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

تراجع سعر الأسمنت المسلح 100 جنيه ليسجل 1400 جنيه.

وتراجع سعر أسمنت النصر 100 جنيه ليسجل 1350 جنيها.

كما تراجع أسمنت لافارج 100 جنهيه ليسجل 1370 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت وادي النيل 100 جنيه ليسجل 1350 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت حلوان 100 جنيه ليسجل 1380 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت السويدي 100 جنيه ليسجل 1430 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان، حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.