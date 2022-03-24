تموين الشرقية: ضبط 2 طن أرز مجهول المصدر ومخابز مخالفة في كفر صقر

شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة كفر صقر بالشرقية، برئاسة عبدالرؤوف سويلم مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي الإدارة التميونية، حملة تموينية للتفتيش على المحال التجارية والمخابز.



وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 4157 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2022، ضد أحد التجار؛ وذلك لحيازته سلع مجهولة المصدر عبارة عن مواد غذائية (أرز أبيض)، وجرى التحفظ على 100 شيكارة أرز، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 2 طن أرز مجهول المصدر، فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما حررت الحملة 8 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز؛ لمخالفة التعليمات وإنتاج خبز ناقص في الوزن وعدم مطابقته للمواصفات، فضلًا عن عدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون الصرف.