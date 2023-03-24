ضبط 559 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالحامول في كفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الخميس، من ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، ولحوم مذبوحة خارج السلخانة، ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة والشوادر وجميع أماكن عرض وبيع اللحوم، ومحال بيع الأدوية البيطرية، بالتعاون مع مديرية التموين، باشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.

وقال مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملات تمكنت من ضبط 35 صنف أدوية بيطرية بإجمالي 559 عبوة أدوية ما بين منتهى الصلاحية ومحظورة الاستخدام ومجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدى كامل، رئيس قسم التأمين، والدكتور محمد علاء، رئيس قسم التعويضات، ومحمد عبدالقوى، مفتش مباحث التموين، وتم المرور على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمركز الحامول.

وأضاف بشار، أن الحملة التموينية والبيطرية بمركز مطوبس على الأسواق والمحال التجارية تمنت من ضبط 30 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين من التجار.