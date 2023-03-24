كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أعلى من 10 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، في الوقت الذي تم فيه رفع معظم القيود التي كانت مفروضة في الأماكن العامة.

سجلت كوريا الجنوبية 10 آلاف و 283 إصابة جديدة بكوفيد-9، من بينها 14 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و749ألفا و740 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و211 وفاة.

وبلغ عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة 144 مريضا، مقارنة بـ 133 في اليوم السابق.