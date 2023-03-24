أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 169 ألفا و170 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 169 ألفا و170 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و574 دبابة و6 آلاف و921 من المركبات المدرعة و2616 من النظم المدفعية و511 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و276 من أنظمة الدفاع الجوي و305 من الطائرات المقاتلة و290 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و464 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.