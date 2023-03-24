الجيش الأمريكي يشن غارات على أهداف في سوريا بعد هجوم مميت بمسيرة

شن الجيش الأمريكي، أمس الخميس، غارات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا بعد هجوم بمسيرة، أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 6 آخرين، وفق ما أفاد به البنتاجون.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن المسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي سوريا في حوالي الساعة 1:40 مساء الخميس، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة متعاقد أمريكي آخر بالإضافة إلى 5 من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن المسيرة تعود لإيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم السماح للقيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة ليل الخميس على المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سوريا.

يشار إلى أنه تم نشر القوات الأمريكية في سوريا عام 2015 لمساعدة الأكراد السوريين وحلفائهم الآخرين في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت إيران الداعم الرئيسي للرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.