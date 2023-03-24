هوجو بروس: بيرسي تاو استعاد حيويته ومستواه مجددا

أعرب هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عن سعادته باستعادة بيرسي تاو، نجم الأهلي ومنتخب البافانا بافانا، مستواه المعهود مجددًا.

قال هوجو بروس في تصريحات نقلتها صحيفة "IOL" الجنوب إفريقية:" أعتقد أن بيرسي تاو عاد شيئًا فشيئًا مرة أخرى لأفضل مستوياته، من وجهة نظري، هنا في صن داونز كان أفضل لاعب في فريقه".

أضاف:" استعاد حيويته مرة أخرى، وأرى ذلك في التدريبات، قبل العام الماضي، بدا وكأنه يحمل وزنًا زائدًا 50 كيلو جرام في كل ساق من ساقيه، الآن أصبح لائقًا ويقوم بالأشياء على النحو الصحيح، لقد عاد بيرسي تاو الذي أحبه وأعرفه من بلجيكا".

أشار:" في المرة الأولى التي وصلت فيها إلى جنوب إفريقيا خلال تصفيات كأس العالم كان بيرسي تاو لائقًا بنسبة 50% أو ربما أقل، في ظل الإصابات التي تعرض لها، لكنه تعافى الآن ويلعب كل المباريات".

أتم:" لا أتحدث مع كل لاعب، وبيرسي تاو في حالة جيدة، هذا طبيعي؟ إنه يلعب ويكون حاسمًا لفريقه في المباريات، سجل هنا ضد صن داونز وأمام القطن الكاميروني، وقدم بعض التمريرات الحاسمة".