رئيس الوزراء الإسباني: الوضع الحالي في غزة غير مقبول ولن نظل صامتين

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على أن الوضع الحالي في غزة «غير مقبول»، قائلًا إن «اللامبالاة ليست خيارًا».



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «الوضع الحالي في غزة غير مقبول ولن نظل صامتين، سنواصل رفع صوتنا ضد الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».

La situación actual en Gaza es inaceptable y no vamos a permanecer callados.



La indiferencia no es una opción. Ya basta.



Seguiremos alzando nuestra voz contra la flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. pic.twitter.com/G7r8FuA5WO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 24, 2025

والأسبوع الماضي، دعا رؤساء دول وحكومات إسبانيا وإيرلندا وأيسلندا ومالطا والنرويج وسلوفينيا ولوكسمبورج إسرائيل إلى وقف هجومها على غزة على الفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وصدر بيان مشترك صدر عقب اجتماع «لحظة غزة» والذى نظمه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، جاء فيه «لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي صنعها الإنسان والتي تتكشف أمام أعيننا في غزة، فقد أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل حياتهم، وقد يموت المزيد جوعًا في الأيام والأسابيع المقبلة ما لم يُتخذ إجراء فوري».

وأضاف البيان: «إننا ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع فوراً عن هذه السياسة، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية، ورفع الحصار بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق؛ لتوزيعها في قطاع غزة من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقاً للمبادئ الإنسانية».