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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية)بنسبة 3.9% ليبلغ 120.47 نقطة خلال شهر مارس 2025 (أولي)، مقابل 115.93 نقطة خلال شهر فبراير 2025 (نهائي)، وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2025.

وبحسب، ارتفع الرقم القيـاسـي لصناعة المنتجات الغذائية ليبلغ 160.02 نقطة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير 2025 حيـث بلغ 145.24 نقطة بنسبة ارتفاع قدرها 10.18%، وذلك لزيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان.

كما زاد الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية ليبلغ 65.92 نقطة خلال شـهر مارس 2025، مقـارنة بشهر فبراير 2025 حيث بلغ 53.64 نقطة، بنسبة ارتفاع قدرها 22.89%، وذلك لارتفاع إنتاج حديد التسليح.

بينما تراجع الرقم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ ليبلغ 118.84 نقطة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير 2025، حيــث بلغ 163.78 نقطة بنسبـة انخفاض قدرها 27.44%، وذلك لانخفاض الطلب على السجائر.

كما انخفض الرقم القياسي لطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة ليبلغ 115.18 نقطة، خلال شهر مارس 2025، مقارنـة بشــهر فبراير 2025 حيث بلغ 134.61 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 14.43%، وذلك لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.

وقد حدث الجهاز، منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.