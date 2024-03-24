جاياردو يستقر على رحيل ثنائي اتحاد جدة

استقر الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، على رحيل ثنائي الفريق عن قلعة العميد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يواجه اتحاد جدة تحديات كبيرة في قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين بقوائم الأندية المشاركة في دوري روشن للمحترفين إلى 25 لاعبا.

ووفقا لصحيفة «الرياضية» السعودية، تشهد الفترة الحالية مناقشات حول مصير الثلاثي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا وعبد العزيز البيشي المعارين إلى فريقي الاتفاق وضمك.

أوضحت الصحيفة أن اتحاد جدة يقترب من اتخاذ قرار باستمرار غياب الثنائي العبود وكمارا عن قائمة الفريق خلال الموسم المقبل، حيث ستتم إعارة الأول مجددا، ورحيل الثاني بشكل نهائي، في حين لم يتم حسم مصير عبد العزيز البيشي حتى الآن.