إندونيسيا: توزيع مساعدات على المتضررين من الزلازل

وزعت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا، مساعدات لوجيستية على المواطنين المتضررين من سلسلة من الزلازل، التي ضربت جزيرة باويان ومنطقة جريسيك وإقليم جاوة الشرقية منذ أول أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (انتارا) عن بيان صادر عن مدير الوكالة في جاوة الشرقية جاتوت سوبروتو، قوله إنه تم تسليم المساعدات بقارب.

وأوضح أن المساعدات تضمنت أقمشة عازلة للمياه ومراتب أسرة وبطانيات ومواد غذائية ومياه معدنية وخيام.

ووقعت سلسلة من الزلازل، من بينها زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة توبان أول أمس الجمعة أعقبته هزات ارتدادية عديدة.

وشعر بالزلازل سكان توبان والمناطق المحيطة بها ومن بينها مدينة سورابايا عاصمة إقليم جاوة الشرقية وجريسيك.

وتعرضت بعض مرافق البنية التحتية لأضرار في جزيرة باويان إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا التي يوجد بها حوالي 128 زلزالا نشطا.