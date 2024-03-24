محافظ الإسماعيلية يناقش مشروعات الطرق المقترحة بأبوصوير ضمن حياة كريمة

عقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا لمناقشة مشروعات الطرق المقترح تنفيذها بمركز ومدينة أبوصوير ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

ناقش الاجتماع أولوية اختيار الطرق المدرجة طبقًا لمدى الأهمية والطرق التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بالمركز وتوابعه، منها اقتراح الطرق التي تربط المركز بالطرق الرئيسية، مثل طريق الكرايم من طريق المشروع وحتى طريق مدينة المستقبل، طريق بحري سكة حديد من مزلقان بدران حتى مزلقان أبوصوير، طريق المنايف العالي، طريق بر أيمن ترعة المنايف حتى كوبري سيناء، وطريق مصرف الوادي حتى السبع آبار.

وتضمن الاجتماع مناقشة اقتراح عدد من الطرق الرابطة بين المركز والمناطق الرئيسية منها طريق أبوخروع الرئيسي من 36 الحربي وحتى آخر الكتلة السكنية، طريق عزبة العمدة البعلي من طريق بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف الوادي، طريق عزبة الأعصر من طريق بر أيمن الترعة حتى واصلة أبوصوير الصحراوي، طريق من كوبري المشروع حتى واصلة طريق 36 الحربي مارًا بأبوصوير البلد، طريق أبوراجح السلام من 36 الحربي حتى أبوصوير البلد، بجانب مقترح عدد من الطرق الداخلية منها 2 كيلو طرق بعزبة أبوعياد، الواصفية والسبع آبار، وطرق الخدمات.

وكلف محافظ الإسماعيلية، فريق العمل التنفيذي بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بأبوصوير للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في جميع القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها، تنفيذا للمشروع القومي لتنمية الريف المصري ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.