بلجيكا: إلغاء إضراب طياري شركة خطوط بروكسل الجوية

قالت متحدثة باسم شركة خطوط بروكسل الجوية، إنه تم إلغاء إضراب طياري الشركة الذي كان مقررا يوم الأربعاء، بعدما نجحت المفاوضات بين نقابات الطيارين وشركة الطيران البلجيكية في التوصل إلى اتفاق.

وكان من المقرر أن يبدأ الطيارون في شركة خطوط بروكسل الجوية إضرابا عن العمل لمدة أربعة أيام اعتبارا من 27 وحتى 30 مارس.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) أن الاتفاق يركز على زيادة في الأجر الإجمالي. وسيتم إبلاغ الطيارين بالتفاصيل في الأيام المقبلة.

ونظم طيارو خطوط بروكسل الجوية إضرابا لمدة يوم واحد في يناير الماضي، بعد رفض شركة الطيران تعديل علاوات خارج اتفاق الأجور الجماعي بما يتوافق مع التضخم كما هو مطلوب، وفقا لنقابات الطيارين.

وأجبر هذا الإضراب الشركة على إلغاء رحلات عديدة، من بينها بعض الرحلات الدولية.