أكثر من 7755 فلسطينيا حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، 16 فلسطينيًّا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وقال بيان مشترك صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنّ عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والقدس، ورافقها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأضاف أنَّ حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى أكثر من 7755 معتقلا.

وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.