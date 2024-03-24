 وفاة مؤلف الموسيقى المعاصرة المجري بيتر ايوتفوس - بوابة الشروق
الأحد 24 مارس 2024 9:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وفاة مؤلف الموسيقى المعاصرة المجري بيتر ايوتفوس

بودابست - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 8:03 م

توفي مؤلف الموسيقى المعاصرة وقائد الأوركسترا المجري بيتر ايوتفوس في بودابست عن عمر 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت عائلته اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام مجرية.

ونال ايوتفوس شهرة عالمية بسبب أعماله الموسيقية المعاصرة المستوحاة من أعمال مؤلفين موسيقيين أمثال زولتان كودالي وكارلهاينز ستوكهاوزن وبيير بوليز.

يذكر أن اهتمامه بالفضاء في بدايه حياته قد أثر على أعماله. وكان الهدف من أول مقطوعة موسيقية له، وهي مقطوعة بيانو تحمل اسم "كوزموس"، الإشارة إلى الرحلة الأولى إلى الفضاء التي قام بها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين في عام 1961.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك