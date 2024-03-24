وفاة مؤلف الموسيقى المعاصرة المجري بيتر ايوتفوس

توفي مؤلف الموسيقى المعاصرة وقائد الأوركسترا المجري بيتر ايوتفوس في بودابست عن عمر 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت عائلته اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام مجرية.

ونال ايوتفوس شهرة عالمية بسبب أعماله الموسيقية المعاصرة المستوحاة من أعمال مؤلفين موسيقيين أمثال زولتان كودالي وكارلهاينز ستوكهاوزن وبيير بوليز.

يذكر أن اهتمامه بالفضاء في بدايه حياته قد أثر على أعماله. وكان الهدف من أول مقطوعة موسيقية له، وهي مقطوعة بيانو تحمل اسم "كوزموس"، الإشارة إلى الرحلة الأولى إلى الفضاء التي قام بها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين في عام 1961.