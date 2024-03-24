قالت الفنانة بسمة بوسيل، إنها لا تستطع أن تغفر الخيانة، مشيرة إلى أنها شخص مخلص لفكرة العائلة وحلمت بتكوين أسرة منذ الصغر.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أنها أنجبت طفلتها الأولى وهي تبلغ من العمر 21 عامًا، معقبة: «حاسة إن الحاجات دي صعبة على الواحد».

وبسؤال الإعلامية منى عبدالوهاب، لها عما إذا كانت تلجأ للتعصب على الآخرين عندما تغضب من زوجها الفنان تامر حسني، عقبت: «كتير جدًا حصل من الأخطاء».

وبقول الإعلامية: «ليه تنكدي على واحدة ليلة فرحها»، في إشارة إلى الستوري التي كتبتها «بوسيل» يوم فرح مديرة أعمال «حسني» ووصفتها بأنها «خرابة بيوت»، أجابت: «لا دي تستاهل.. اللي عملته أقل حاجة».

وأكدت الفنانة أنها متمسكة برأيها بشأن مديرة أعمال «حسني»، مضيفة: «أنا بكره الغدر، الإنسان الغدار بشوفه أقل من الصرصار».

وأكملت: «لما تدخلي وسط عيلة وبيت وتاكلي عيش وملح مع حد لازم تكون عندك أمانة، إنما لما تدخلي أفعى لبيتك»، بحسب وصفها.