رئيس موزمبيق يلتقي زعيم المعارضة لأول مرة

التقى رئيس موزمبيق دانييل شابو، مع أبرز زعيم معارض في البلاد فينانسيو موندلين، للمرة الأولى منذ الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في أكتوبر، التي أثارت اضطرابات غير مسبوقة في الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا.

وقال مكتب الرئيس، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن تشابو وفينانسيو موندلين التقيا مساء أمس الأحد في العاصمة مابوتو "لمناقشة وضع الحلول للتحديات التي تواجه البلاد"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، قد خفضت، يوم الجمعة، تقييمها للقروض بالعملة المحلية في البلاد إلى تصنيف "تخلف انتقائي عن السداد"، معتبرة أن مبادلة الديون في وقت سابق من هذا الشهر كانت متعثرة.

وأكد مكتب الرئيس، أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار مع فينانسيو موندلين ترمز إلى الإرادة في بناء الجسور وتعزيز حوار مفتوح وبناء.

وأضاف مكتب الرئيس، أن الرغبة في مناقشة الحلول المشتركة تمثل أيضا خطوة هامة إلى الأمام في السعى لبناء موزمبيق سلمية وموحدة وملتزمة بالتقدم المشترك.