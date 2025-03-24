تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.
استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير بمقدار 20 جنيها ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
وزاد سعر السمك بوري 5 جنيهات ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.