تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 24 مارس 2025.

• جاءت الأسعار كالتالي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.

‏‎استقرت سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.

وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 340 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا لتترواح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو 20 جنيها ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير بمقدار 20 جنيها ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وزاد سعر السمك بوري 5 جنيهات ليتراوح بين 165 إلى 195 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.