وزير النقل يشهد أول إنتاج مصنع كولواي الإسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم بعد تأهيلها وتطويرها

الوزير: تطوير قطار نوم مكون من 10 عربات كل 3 شهور وإدخاله الخدمة.. وإعادة تحديث 12 قطار إسباني وإدخالهم الخدمة على خط (القاهرة / السد العالي)

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، جولة تفقدية هامة لمصنع شركة كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والمقام داخل ورش كوم أبو راضي ببني سويف، والذي تم إنشاؤه بهدف تلبية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكل قطاعات وزارة النقل وقطاعات الدولة المصرية الأخرى من هذه المنتجات بنسبة ٧٠٪ بالعملة المحلية ثم التصدير للخارج.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها والتي تعمل حاليا وتشمل إقامة مصنع داخل ورش كوم أبو راضي على مساحة تبلغ 3000 متر لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة (جرارات وقطارات) ووسائل النقل الجماعي التي تعمل حاليا بالخطوط وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وإعادة تأهيل.

وأضافت أن المرحلة الثانية اللاحقة ستتضمن إنشاء مصنع بمساحة تصل إلى 4000 متر مربع بإمتداد ورش كوم أبو راضي، للتوسع في الإنتاج الكمي للمكونات الداخلية للقطارات، وذلك لسد احتياجات مصانع الوحدات المتحركة الجارى العمل على إنشائه فى مصر.

وكان في استقبال الوزير كل من وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، ومحمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة.

وتفقد وزير النقل المصنع وشاهد مراحل إنتاج المكونات الداخلية لعربات النوم عبر الأقسام المختلفة (كبائن سفح الرمال - السنفرة- كبائن الدهانات - الأفران ....) واستمع إلى شرح لكيفية إعادة وتحديث المكونات الداخلية القديمة للوحدات المتحركة وإعادة استصلاحها، كما تفقد المخرن الخاص بالمصنع.

وأكد الوزير على مسئولي شركة كولواى الأسبانية بضرورة سرعة البدء في المرحلة الثانية نظرا لأهميتها في التوسع في إنتاج المكونات الداخلية للقطارات، مؤكدا أن هذا المصنع يمثل نقطة انطلاقة كبيرة وقوية لتوطين هذه الصناعة في مصر وهو ما تهدف إليه الدولة المصرية من توطين مختلف الصناعات بها لتصبح قلعة صناعية كبيرة.

ثم توجه الوزير لتفقد عربتين (عربة نوم + عربة نادي) تم الانتهاء من إعادة تأهيلهما وتطويرهما وتحديثهما بالكامل كنموذج لإعادة تأهيل عدد 65 عربة نوم ونادي أسباني قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع المصنع لإعادة تأهيلها وتطويرها وتحديثها بالكامل لتشكل هاتين العربتين أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم المصرية.

ومن المخطط أن يتوالى الانتهاء من قطار نوم مكون من 10 عربات (9 نوم - عربة نادي) كل 3 شهور ليتم إدخاله الخدمة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للركاب من المواطنين والسائحين، خاصة وأنه تم إعادة تصميم العربة لمواكبة أحدث عربات النوم الموجودة والعاملة بالسوق العالمي.

كما استمع الوزير إلى شرح من مدير المصنع عن تاريخ هذه العربات ومراحل تطويرها ومدى الفائدة المالية من إعادة تأهيلها، حيث دخلت هذه العربات الخدمة كعربات للركاب خلال فترة الثمانينيات ثم تم تحويلها إلى عربة نوم عام 1993 واستمرت في التشغيل كعربات نوم حتى تم التعاقد مع شركة كولواي في 4/ 12 / 2023 وبدء إنشاء المصنع حتى بدء أول إنتاج له لتصنيع المكونات الداخلية لعربات النوم في الثالث والعشرون من شهر مارس 2025.

ونوه الوزير إلى أن عربة النوم الجديدة يتم حاليا استيرادها بمليون ونصف يورو تقريبا بينما تتكلف إعادة تأهيل العربة الواحدة من هذه العربات وفق أحدث المواصفات العالمية بما يعادل مبلغ 329 ألف يورو بما يمثل حوالي 22 % من ثمن العربة الجديدة يسدد 70% منها بالجنيه المصري.

وشملت أعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث، بحسب البيان، تغيير وتجديد كل دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف، بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج، بشكل مميز.

وأشار الوزير خلال جولته إلى أن إنشاء هذا المصنع يجسد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لإنجاز هذا الملف الهام وهو ملف توطين مختلف الصناعات، ويأتي ضمن سلسلة التنسيقات التي قامت بها وزارة النقل من خلال التواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي في مصر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية، وحيث تم في هذا الإطار التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

كما تابع نائب وزير النقل خلال جولته التفقدية بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية المقامة على مساحة حوالى 75 فدان و المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIP، أعمال العمرات المختلفة لمختلف أنواع العربات بالورشة.

كما تابع آخر المستجدات الخاصة بخطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 14 قطارات إسباني يتكون كل قطار منها من (عربة بوفيه - 4 عربة درجة أولى و6 عربات درجة ثانية)، حيث تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل وتطوير وتحديث العربات بالكامل (تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وأرضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز).

وأكد الوزير الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 12 قطار إسباني وإدخالهم الخدمة بخط (القاهرة / السد العالي)، للمساهمة في تقديم مستويات خدمة متميزة للركاب، مع تقدم العمل للانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارين رقم 13 و14.