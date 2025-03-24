موريتانيا تطلق برنامجا لضبط الحدود بتمويل من الاتحاد الأوروبي

أطلقت السلطات الموريتانية برنامج لضبط واستقرار المناطق الحدودية يعنى بالتصدي للهجرة غير النظامية العابرة للحدود بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال وكيل وزارة الداخلية بموريتانيا عبد الرحمن ولد الحسن إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لموريتانيا يضعها أمام تحديات كبرى مرتبطة بتسيير الحدود.

وأوضح المسؤول الموريتاني في كلمة افتتح بها دورة لتكوين السلطات الإدارية المدنية والأمنية والعسكرية لمحافظات الحدود حول البرنامج الجديد أن من هذه التحديات ضعف السيطرة على الحدود، وتدفق اللاجئين، والهجرة غير النظامية والجريمة العابرة.‎

وأضاف أن حكومة بلاده أطلقت برنامج التحكم الترابي وتسيير الهجرة غير النظامية لمواجهة هذه التحديات .

واشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه جزئيًا من طرف المديرية العامة للإدارة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، ومنظمة الهجرة الدولية ويهدف إلى تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن تسيير الهجرة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وحسب ايجاز لوزارة الداخلية ، يدخل هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة 2021-2030، والتي تشمل أهدافها تعزيز قدرات المؤسسات وإنشاء خلية تنسيق لتنفيذ استراتيجية التصدي لمخاطر الهجرة غير الشرعية وللتحديات الناجمة عنها.

وتعاني موريتانيا منذ سنوات من تفاقم وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدودها مع دول الجوار الأفريقي خصوصا مالي والسنغال. وتشير الاحصائيات إلى وجود نصف مليون مهاجر غير شرعي في موريتانيا يستعدون للإبحار عبر السواحل الأطلسية للبلاد نحو سواحل إسبانيا

في رحلة محفوفة بالمخاطر أودت خلال عام 2024 بحياة اكثر من عشرة الاف مهاجر قضوا في عرض البحر.