كشف مراسل قناة «الجزيرة» محمد قريقع، تفاصيل اغتيال الاحتلال للصحفي حسام شبات، قائلًا إن غارة إسرائيلية استهدفته بشكل مباشر خلال توثيقه للفظائع الإسرائيلية بحق المدنيين والأبرياء، في دوار حمودة شمال غزة.

وقال خلال تغطية حية للقناة، اليوم الاثنين، إن الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا منذ ساعات الصباح، على المناطق الشمالية من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق المسيرات الإسرائيلية نيرانها على المواطنين.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اغتالت شبات، بإطلاق صاروخ على سيارته، الأمر الذي أدى إلى استشهاده على الفور، معقبًا: «كان يغطي أحداث بيت حانون شمال غزة، والقوات الإسرائيلية لم تعجبها بسالة حسام وشاعته وتغطيته للأحداث الميدانية».

وذكر أن «جيش الاحتلال سبق أن هدد الصحفي الراحل عدة مرات، خلال حربه على قطاع غزة، لكنه بقي ملازمًا لكاميرته والميكرفون، وينقل المجازر الإسرائيلية في مواقع مختلفة».

وأضاف: «كان يرتدي الخوذة ودرع الصحافة، وقبيل ارتقائه بلحظات كان يوثق القصف المدفعي المتواصل على بيت حانون وبيت لاهيا شمال القطاع».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد مراسل قناة «الجزيرة» الصحفي حسام شبات.

وأدان في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال «الإسرائيلي» والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وناشد ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.