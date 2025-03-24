المشتبه به في إطلاقه النار في حفل زفاف بألمانيا يسلم نفسه للسلطات الفرنسية

بعد إطلاق نار أودى بحياة أحد ضيوف حفل زفاف في مدينة فورت الألمانية، سلم المشتبه به نفسه في فرنسا.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة نورنبرج الألمانية صباح اليوم الاثنين إنه يُجرى الآن التحقق مما إذا كان الرجل هو الجاني بالفعل، وأضاف: "يبدو أنه كذلك"، موضحا أن المحققين يفحصون الآن هويته.

وبعد وقوع الجريمة مساء أمس الأحد، لاذ الجاني بالفرار. وتحدثت الشرطة عن سيارتين فرتا من مكان الجريمة، وكانتا تحملان لوحات ترخيص فرنسية. وبحسب بيانات الشرطة، يُجرى التحقيق أيضا لمعرفة مدى تورط أشخاص آخرين في الجريمة.

ولقي الضحية /47 عاما/ حتفه في المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه. ووفقا للوضع الحالي، يعتقد المحققون أن الجريمة لها خلفية شخصية وليست مصادفة، لكن الدافع لا يزال غير واضح.

وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة مناسبات بمنطقة صناعية نائية، عدة مئات من الضيوف، من بينهم الدائرة الثقافية الرومانية. ولا تزال العلاقة التي تربط الضحية بالعروس والعريس غير واضحة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به سلم نفسه للسلطات في فرنسا في ساعة مبكرة من صباح اليوم - ورفض المتحدث الكشف عن المكان بالتحديد.