حرس الحدود يفوز على الاتحاد ويتأهل لربع نهائي كأس الرابطة

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اقتنص فريق حرس الحدود فوزا ثمينا أمام الاتحاد السكندري، بهدف دون رد د، مساء الأحد، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبد الرحمن جودة في الدقيقة 84 لصالح حرس الحدود.

حاول الاتحاد السكندري إدراك التعادل والعودة للمباراة، لكن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود بهدف نظيف.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده ل 6 نقاط ويضمن التأهل رسميا للدور ربع النهائي، بينما ودع الاتحاد السكندري البطولة بعدما تذيل المجموعة دون أي نقاط.