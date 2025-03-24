نقابة الموسيقيين تنظم حفل إفطار جماعي بحضور مصطفى كامل

أقامت نقابة المهن الموسيقية حفل الإفطار السنوي الجماعي، في أحد الأماكن المطلة على نيل القاهرة، بحضور الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.

وفي تصريحات صحفية، قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إن إقامة حفل الإفطار في شهر رمضان المبارك تقليد تحرص عليه النقابة كل عام، وذلك حرصًا من "البيت الكبير" لموسيقيي مصر على مشاركة أعضائه في جميع المناسبات، وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء، والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.

وأثنى الحضور، عقب حفل الإفطار، على الأجواء الرمضانية المميزة، التي عكست تعزيز روح التعاون والانتماء بين الزملاء، من خلال لقاء موسع جمع بين أعضاء نقابة المهن الموسيقية، كما أشادوا بالدور الهام الذي يقوده نقيب الموسيقيين في مختلف المحافظات لخدمة المجتمع الموسيقي.

وشهد حفل الإفطار حضور عدد من الشخصيات والضيوف، من بينهم أسرة الراحل حمادة أبو اليزيد، وأسرة المرحوم عمرو شيحة، كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين كل من: الفنان حلمي عبد الباقي، والدكتور محمد عبد الله، وعاطف إمام، وخالد بيومي، وأحمد العيسوي، ومنصور هندي، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة، وعلي الشريعي، وأيمن أمين.