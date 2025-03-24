ما هي أحدث تطورات استئناف الحرب على غزة؟

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واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم السابع من استئناف الحرب مخلفة اعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وتركزت الغارات على خان يونس جنوب قطاع غزة والتي تعرضت لـ12 غارة على الاقل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وارتقى أربعة شهداء وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة معن شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد في الغارة مدير التربية والتعليم في شرق خان يونس وعدد من أبنائه بعد استهداف بيته في منطقة معن شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واستشهد ستة فلسطينيين إثر قصف خيمة تؤويهم في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

كما قصف جيش الاحتلال ست سيارات متوقفة في أماكن متفرقة من خان يونس جنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال قصف الطابق الثاني من مجمع ناصر الطبي ما أدى لاستشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، الذي كان يعالج من جروح أصابته في قصف سابق.

ويواصل جيش الاحتلال حصاره لحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويجبر الاحتلال الفلسطينيين على الخروج في مسار محدد ويجري عمليات اعتقال وإطلاق نار أدت لوقوع شهداء وجرحى.

ولا زال الاتصال منقطع بتسعة من العاملين في الهلال الأحمر وأربعة من الدفاع المدني توجهوا لانتشال شهداء وجرحى.

كما استشهد في الغارة أربعة فلسطينيين آخرين.

واستشهدت فلسطينيتان ووقع مصابون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى أربعة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، غزة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه وصل مشافي قطاع غزة ٤١ شهيداً ( بينهم شهيدان انتشال) و61 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح ان حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس بلغت 673 شهيداً وألف 233 مصاباً.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و21 شهيداً و113 ألفاً و274 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى انه تم إضافة 233 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم وإعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.