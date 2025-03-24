ألمانيا تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة 13 بؤرة استعمارية

أدانت ألمانيا، اليوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل 13 بؤرة استعمارية في الضفة الغربية إلى مستعمرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاجنر في مؤتمر صحفي ببرلين، إن بلاده تدين بشدة هذا القرار الذي "يقوض بالفعل رؤية حل الدولتين".

وأكد المتحدث أن بلاده ترى في سياسة الاستيطان الإسرائيلية أنها تتعارض مع القانون الدولي، وأضاف: "لذلك من الواضح أن هذه السياسة يجب أن تنتهي ويجب عكس هذه القرارات"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفيما يخص التطورات في غزة، أفاد أنهم علموا بفقد العديد من المدنيين أرواحهم، وأن "هذا الوضع مقلق للغاية" و"يجر مرة أخرى الوضع الإنساني في غزة إلى كارثة".

وانتقد فاجنر بشدة وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي هدد بـ"التدمير الكامل" لغزة مع استمرار القصف ضد المدنيين الفلسطينيين، قائلا إن تصريحات كاتس الأخيرة "غير مقبولة".

ولفت إلى أن قطع إسرائيل للمياه والكهرباء عن غزة وتعليق إمدادات السلع منذ 22 يوما، جعل أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون أزمة إنسانية خطيرة.

وشدد بالقول "لذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة الوصول الإنساني، بما في ذلك المياه والكهرباء، وضمان الوصول إلى الرعاية الطبية وفقا للقانون الإنساني الدولي".