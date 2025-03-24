تايوان تفشل في بيع الكمية المستهدفة من سندات الخزانة لأول مرة منذ أكثر من عامين

فشلت تايوان في بيع الكمية المستهدفة من سندات الخزانة لأول مرة منذ سبتمبر 2022، بسبب طلب المستثمرين لأسعار عائد أعلى في المزايدة التي نظمتها تايوان لبيع السندات اليوم الاثنين، على خلفية المخاوف من تداعيات سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لبيانات البنك المركزي التايواني الذي أدار الطرح نيابة عن وزارة المالية، باعت الجزيرة اليوم سندات أجل 20 عاما بقيمة 45ر21 مليار دولار تايواني (649 مليون دولار أمريكي)، في حين كان المستهدف بيع سندات بقيمة 25 مليار دولار تايواني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات عن ما هسياو هوي نائب رئيس إدارة الخزانة في وزارة المالية التايوانية القول إن حالة عدم اليقين الناجمة عن تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم على كافة الواردات الأمريكية تقريبا، جعلت سوق السندات أشد حذرا بشأن الاستثمار في السندات طويلة الأجل، مضيفا أن "السوق كانت أشد حذرا مما توقعنا".