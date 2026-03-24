الرئاسة العراقية: الاعتداءات التي تستهدف الحشد الشعبي انتهاك صارخ لسيادتنا وتهديد خطير لأمننا واستقرارنا

أعربت رئاسة الجمهورية العراقية عن بالغ الحزن والأسى، لمقتل قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، وآخرين من رفاقه في محافظة الأنبار، جراء الاعتداءات التي استهدفت قيادة الحشد الشعبي، ومكتب الحشد في الموصل، والاعتداءات المستمرة في بقية المحافظات.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن «هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلد، وتهديدًا خطيرًا لأمنه واستقراره، وهي أعمال مدانة بكل المعايير القانونية والإنسانية، وتستوجب موقفًا وطنيًا موحدًا للتصدي لها ومنع تكرارها».

ودعت جميع القوى السياسية إلى توحيد الصفوف، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل المشترك لاتخاذ مواقف وإجراءات مسئولة تحمي العراق وشعبه من الانزلاق في أتون الحرب والصراعات، وتعزز أمنه واستقراره.

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ«رويترز» اليوم الثلاثاء، إن غارات جوية استهدفت موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غرب العراق، ‌مما أسفر عن مقتل 15 مقاتلا على الأقل، بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي بالمحافظة إلى جانب إصابة 30 آخرين.

وأكدت قوات الحشد الشعبي في بيان مقتل قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي وعدد من مرافقيه، واتهمت الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، قائلة إن غارة جوية أمريكية ⁠استهدفت «مقر القيادة أثناء تأديتهم واجبهم الوطني».

وأضافت أن هذه الغارات تمثل «انتهاكا فاضحا لسيادة العراق، واستخفافا خطيرا بدماء أبنائه، وتكشف مجددا عن طبيعة النهج العدواني الذي لا يقيم وزنا للقوانين الدولية ولا للأعراف الإنسانية».

وذكرت أنها تحمل «القوى السياسية مسئولياتها الكاملة في الوقوف بوجه هذه الانتهاكات الأمريكية المتكررة، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة تحفظ سيادة البلاد وتضع حدا لهذه التجاوزات الخطيرة».

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين في حالة حرجة وإن حصيلة القتلى مرشحة ‌للارتفاع.

وأشارت ⁠المصادر إلى أن الهجمات استهدفت مقر الحشد الشعبي خلال اجتماع أمني حضره عدد من كبار القادة.

وتضم قوات الحشد الشعبي تحت لوائها فصائل شبه عسكرية معظمها شيعية، وقد جرى دمجها رسميا ضمن القوات الأمنية العراقية، وتشمل عدة جماعات ⁠موالية لإيران.