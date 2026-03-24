الصين: شخص زعم انتمائه لقوات الدفاع الذاتي اليابانية يقتحم السفارة الصينية في طوكيو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية الصينية إن شخصا يزعم انه من قوات الدفاع الذاتي اليابانية دخل قسرا السفارة الصينية في طوكيو، مما دفع الحكومة الصينية للاحتجاج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لين جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية القول اليوم الثلاثاء أن الشخص تسلق حائطا لدخول السفارة صباح اليوم الثلاثاء، وهدد بقتل الدبلوماسيين الصينيين .

وأضاف " تعرب الصين عن صدمتها إزاء هذه الواقعة، وقد تقدمت باحتجاج قوى لدى اليابان".

وأوضح أن الواقعة تهدد سلامة الدبلوماسيين الصينيين وأمن المنشآت الدبلوماسية.

وقال" تحث الصين الجانب الياباني على التحقيق لمعرفة دوافع الواقعة ومحاكمة الشخص المتورط وتقديم إجابة معقولة للصين".

وقال متحدث باسم مكتب قوات الدفاع الذاتي البرية إن الوزارة مازالت تجمع المعلومات بشأن الواقعة، رافضا تقديم المزيد من التفاصيل.