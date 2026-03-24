اتخذ نادي بايرن ميونخ قرارًا بطرح لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في خطوة مفاجئة داخل أروقة الفريق البافاري.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة النادي جاءت قناعتها برحيل اللاعب بسبب تكرار إصاباته خلال الموسم الحالي، وهو ما أثّر على استمراريته ومستواه مع الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة لضم ديفيز، مع تحديد قيمة مالية تقترب من 40 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ويحظى اللاعب باهتمام عدد من الأندية الأوروبية، يتقدمها مانشستر يونايتد، الذي يراقب موقفه تمهيدًا للتحرك لضمه.

يُذكر أن ديفيز يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2030، ما يمنح النادي مرونة في تحديد شروط بيعه خلال الفترة المقبلة.