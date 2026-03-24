أوكرانيا: مقتل وإصابة قرابة 900 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و289 ألفا و740 فردا، من بينهم 890 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11800 دبابات، و24271 مركبة قتالية مدرعة، و38695 نظام مدفعية، و1696 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1336 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و193892 طائرة مسيرة، و4468 صواريخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و84955 من المركبات وخزانات الوقود، و4098 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.