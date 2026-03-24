الأرصاد الجوية: البلاد تتأثر بمنخفض جوي عميق وذروته يومي الأربعاء والخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن التغيرات الجوية ستبدأ اعتبارًا من غدا الأربعاء، لتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق من أصل قطبي، يمتد في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض، ويصاحبه توافر كبير في نسب الرطوبة، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم عضو بالمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"الشروق"، إن ذروة هذه الحالة ستكون غدا الأربعاء وصباح الخميس، حيث تتكاثر السحب الرعدية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، ويصاحبها تساقط حبات البرد في بعض المناطق، خاصة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأكدت غانم أن فرص الأمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد، مع تراجع حدتها كلما اتجهنا نحو الداخل، لكنها تظل قائمة بشكل متفاوت.

كما حذر من احتمالية تشكل السيول في مناطق من شبه جزيرة سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت غانم أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، لتسجل العظمى ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية، ليسود طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

- نشاط للرياح وزيادة الإحساس بالبرودة

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعاتها بين 30 إلى 40 كم/س، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

واختتمت غانم، بالتأكيد على أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الجمعة، مع عودة الاستقرار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة.