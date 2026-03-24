ولية عهد النرويج تظهر في أول فعاليات عامة منذ أشهر

شاركت ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت في فعالية ملكية اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ أشهر، في أعقاب سلسلة من الفضائح والمشاكل الصحية، حسبما ذكرت وكالة " ان تي بي " الاخبارية.

وانضمت ماريت لولي العهد هاكون خلال زيارة رسمية للزوجين الملكيين البلجيكيين. وتعد هذه أول فعالية تحضرها ولية العهد منذ يناير الماضي.

وكانت ولية العهد قد تعرضت لانتقادات بسبب صداقتها مع رجل الأعمال المدان بارتكاب جنسية جيفري ابستين، الذي تم العثور عليه ميتا في سجن بنيويورك عام 2019. من ناحية أخرى، يخضع ابنها ماريوس بورج هويبي من علاقة سابقة للمحاكمة لاتهامه بعدد من تهم الاغتصاب وبتهم أخرى.