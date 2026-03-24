التعليم تحدد المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للمعلمين.

وجاءت هذه المستندات كالتالي:

- صحيفة الحالة الجنائية لكل متقدم خالية من عقوبات أو اتهامات مخلة بالشرف.

- بيان بالجهات التي عمل بها المتقدم موضحا فيه اسم الجهة – عنوانها – شخص يمكن الرجوع إليه موضحا (اسم الشخص – وظيفة – رقم هاتفه – بريده الإلكتروني".

- يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الشهادات العلمية أو شهادات الخبرة عند طلبها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم لأنه بمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” يكون قد استنفذت الفرصة الوحيدة للمتقدم وأي محاولة لتقديم بيانات مغلوطة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص.

- سيتم التعاقد مع من اجتاز الاختبارات وفقا لـ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى ولا يجوز التقدم لمدرستين أو النقل بين المدارس.

وأعلنت الوزارة شروط يجب توافرها فى المتقدمين الشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجى كلية التربية وتخصصات اللغة الإنجليزية و Math & Science لابد من اتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبتة في مجال التدريس بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجبارى) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبته في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للمرحلة الأولى للمعلمين الراغبين في الانضمام للعمل بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 24 مارس ولمدة شهر، عبر الموقع الإلكتروني .

ويأتي فتح باب التقديم في ضوء التوسع المستمر في المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 79 مدرسة، وما حققته هذه المدارس من نجاحات ملموسة في تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب.