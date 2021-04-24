ضبط 11 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألف شخص؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة للمضبوطين عدا 56 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.



وتحررت 798 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 227 قضية بمجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1468 أرجيلة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.