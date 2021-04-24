الموافقة على تسجيل 182 طالبا لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجامعة طنطا

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أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، الموافقة على تسجيل 127 طالبًا لدرجة الماجستير، و55 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وكلاء كليات الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد نائب رئيس جامعة طنطا، ضرورة تعظيم الاستفادة من البرامج البينية وربطها بسوق العمل بما يتواكب مع التغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة.

يذكر أن الدكتور كمال عكاشة، أحد أعضاء لجنة تطوير البرامج البينية بالجامعات المصرية، والتى تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية البينية بين التخصصات العلمية المختلفة لمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.