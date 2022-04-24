ولي عهد أبوظبي: اجتماع القاهرة بحث التنسيق المشترك بما يخدم بلداننا والمنطقة

أعرب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني في القاهرة، حيث بحثوا تعزيز التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة، وبما يخدم استقرار المنطقة.

وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: "سعدت بلقاء أخي فخامة عبدالفتاح السيسي وأخي جلالة الملك عبدالله الثاني في القاهرة، بحثنا التنسيق المشترك وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم بلداننا والمنطقة ويرسخ أسس السلام والاستقرار فيها".

وكان الرئيس السيسي، استقبل اليوم الأحد، في لقاء أخوي ودي بقصر الاتحادية كلا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد اللقاء عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر، وتبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفقا لما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وذكر المتحدث، أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي.

كما شهدت المباحثات استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصةً تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث في هذا الإطار، وذلك في ظل التطورات التي تشهدها مدينة القدس.

وشددوا على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما أكد الزعماء في ذات السياق، على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس وضرورة تقديم جميع أشكال الدعم للإدارة العامة لأوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.