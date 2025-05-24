الجيش الإيراني: نراقب بدقة تحركات الأعداء وسنواجه أي تهديد أو اعتداء بكل حزم

جدد الجيش الإيراني، اليوم السبت، التأكيد أنه «سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء، ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، أضاف الجيش الإيراني، في بيان بمناسبة ذكرى تحرير خرمشهر، أنه «مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقاً الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع».

وذكر أن «تحرير خرمشهر لم يكن مجرد استعادة لمدينة، بل كان رمزاً للعزة والكرامة، وانتصار الحق على الباطل، ووجه رسالة لا تُنسى لأعداء الوطن بأن أي تفكير بالعدوان على إيران سيُقابل برد قاسٍ».

وأفاد البيان بأن «الجيش يُراقب بدقة تحركات الأعداء، وسيواجه أي تهديد أو اعتداء بكل حزم»، مضيفًا: «إلى جانب سائر القوى المسلحة، نحن على استعداد تام للدفاع عن وحدة تراب الوطن واستقلاله وأمنه، ولن نسمح مطلقاً بتمرير الأحلام المشؤومة للأعداء المتربصين».

واختتم البيان: «يؤكد الجيش الإيراني مجدداً التزامه الراسخ تجاه الشعب الإيراني النبيل، ويعلن أنه سيواصل الدفاع عن هذه الأرض حتى آخر قطرة دم، ولن يدخر جهداً في سبيل رفعة وعزة البلاد».