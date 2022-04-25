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الشرطة الماليزية تصادر مواد مهربة بحوالي 650 ألف دولار

د ب أ
نشر في: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:41 م | آخر تحديث: الأحد 24 أبريل 2022 - 11:41 م
سجلت الشرطة البحرية في ماليزيا 50 قضية تهريب خلال أول أسبوعين من شهر رمضان مع مصادرة سلع مختلفة بقيمة بلغت حوالي 8ر2 مليون رينجيت ماليزي (647 ألف دولار).

وذكرت صحيفة" ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد نقلا عن مساعد قائد الشرطة الثالث الإقليمي نور زايد محمد ، أن عمليات المصادرة تمت في الفترة بين 3 و16 أبريل الجاري.

وقال نور زايد إن التبغ جاء في صدارة قائمة المواد المهربة التي صودرت بموجب قانون الجمارك.

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على تسعة أفراد، منهم سبعة تايلانديين ومواطنان ، لعلاقتهم بأنشطة تهريب خلال الفترة نفسها.

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