أعلنت الحكومة البريطانية، أن خط كهرباء جديد بين بريطانيا وهولندا سيوفر ما يكفي من الكهرباء لعدد أكثر من منازل مانشستر وبرمنجهام معا.



وقالت بريطانيا، إن خط كهرباء "ليونلينك" سيكون أكبر خط كهرباء متعدد الاستخدامات في العالم، وسيعزز إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة بما يكفي لتزويد 1.8 مليون منزل بالطاقة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".



وسوف يربط خط "ليونلينك" بريطانيا وهولندا ببعضهما البعض وبمزارع الرياح البحرية في بحر الشمال؛ لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بحلول الوقت الذي من المقرر أن يكون جاهزا للتشغيل بحلول أوائل الثلاثينيات من القرن الحالي.



وأشاد وزير الطاقة البريطاني جرانت شابس، بالاتفاق التاريخي اليوم الاثنين، قائلا إنه دفعة لأمن الطاقة في المملكة المتحدة.



وسيكون خط الكهرباء العابر للحدود هو الثاني فقط من نوعه في العالم، وقد جرى بناء أول خط من قبل ألمانيا والدنمارك.



ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي من المقرر أن يقود فيه شابس، وفدا من رجال الأعمال البريطانيين؛ للمشاركة في قمة بحر الشمال في بلجيكا اليوم الاثنين، على أمل متابعة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة والربط البيني.



وستشهد القمة، اجتماع 9 دول هي: "بريطانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، والنرويج، وهولندا" في أوستند؛ لمناقشة طموحات بناء مزارع الرياح البحرية المستقبلية.



وقال شابس: "اتفاق اليوم التاريخي مع هولندا يربط بلدينا معا من خلال هذا الإنجاز المثير، وهو الأكبر من نوعه في العالم والذي سيوفر ما يكفي من الكهرباء لعدد من المنازل أكثر من منازل مانشستر وبرمنجهام معا".



وأضاف وزير المناخ والطاقة الهولندي روب جيتين: "مع تحول بحر الشمال إلى أكبر مورد للكهرباء الخضراء لهولندا وأجزاء كبيرة من أوروبا، نحن مستعدون لتوسيع الربط بين البلدين.. وهذا الربط الجديد يعزز أمن الطاقة في أوروبا".



ومن المتوقع أن يوقع شابس، مذكرة تفاهم بين المملكة المتحدة والدنمارك اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى ضمان مزيد من التعاون بشأن الانتقال من الوقود الأحفوري إلى التقنيات المتجددة، وخاصة الرياح البحرية.