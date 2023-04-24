تونس: الاتصال بكل أفراد الجالية بالسوادن وضبط قائمة للراغبين في الإجلاء

تنطلق، اليوم الاثنين عملية إجلاء التونسيين من السودان، وفق بيان صادر عن وزارة الشئون الخارجية التونسية.



وقالت الوزارة، إنها تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية عبر خلية الأزمة التى تمّ تركيزها للغرض وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم التي اتخذت الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية انطلاقا من اليوم.



وأشار البيان إلى الاتصال بكل أفراد الجالية وضبط قائمة إسمية في الراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم.



وأفادت الوزارة بأن التنسيق جار ومتواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة أبناء الجالية التونسية الى أرض الوطن.



وأوضحت أنها وجهت بعثتيها الدبلوماسيتين بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة وتوفير كافة الامكانيات والوسائل لتأمين عملية الاجلاء في أحسن الظروف.



ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم داعية إياهم توخى أقصى درجات الحيطة.