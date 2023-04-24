عمرو يوسف: زعلان على مجهودي في مسلسل الملك وأتمنى استكماله

سألت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان عمرو يوسف عن موقفه من مسلسل «الملك»، والذي تم إيقاف عرضه عام 2021 خلال شهر رمضان آنذاك، ليرد: «مضايق، لأن في مجهود اتعمل وراح، لكن بصيت لقدام بعد كده».

وعن إمكانية استكمال المسلسل لعرضه، أكد أن العمل قابل للتعديل، واستغلال الماتيريال الموجود والذي تم تصويره وإكمال العمل، وإعادة الكتابة، موضحًا أن المسلسل كان محاولة جيدة للدخول في هذه النوعية من الأعمال.

وأشار إلى أن المسلسل مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب نجيب محفوظ، وهي في الأصل رواية خيالية بأحداثها، ولم يتناول حياة الملك أحمس من الناحية التاريخية كما اعتقد البعض، مُعبرًا عن أمنيته في استكمال العمل وإعادة طرحه مرة أخرى.

ونفى الشائعة التي ترددت وقتها عن رفضه لحلاقة ذقنه، قائلًا: «دي إشاعة خطأ تمامًا، وعمرو يوسف ممثل محترف وأداة في إيد المخرج اللي بيشتغل معاه وبيحترمه»-بحسب تعبيره.

وذكر أن فكرة الذقن كان من اختيار القائمين على العمل من الناحية الدرامية بغض النظر عن مدى صحة ذلك الاختيار، موضحًا أنه كان من المقرر حلاقة شعره وذقنه في آخر ثلاث حلقات من العمل.

ولفت إلى أنه غضب من هذه الشائعة، لأنه يسعى دائمًا للاحتراف في مهنته، مُبديًا استنكاره خاصًة وأنه سبق وأن حلق ذقنه خلال دوره بمسلسل جراند أوتيل.

مسلسل «الملك»، كان من المقرر عرضه في رمضان 2021، ولكنه تعرض لموجة انتقاد واسعة بسبب بعض الأخطاء التاريخية الصادرة بالعمل، بعد طرح البرومو التشويقي للمسلسل، ومن ثم قررت الشركة المنتجة إيقافه.

والمسلسل كان من بطولة كل من الفنان عمرو يوسف والفنان ماجد المصري، والفنان شريف سلامة، والفنان محمد فراج، وريم مصطفى، وصبا مبارك.