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أكد الفنان ياسر جلال أنه من قام بترشيح الفنانة مي عمر بطلة لمسلسل علاقة مشروعة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”، أنه وضع شرطا لشركة الإنتاج بشأن قبوله مسلسل علاقة مشروعة، وهو وجود المخرج خالد مرعي، معلقًا: "قولتلهم هاتولي خالد مرعي".

وأكد أنه جرى عرض المسلسل على المخرج خالد مرعي ووافق فورًا، ونالت أحداث المسلسل على إعجابه.

من جانبه، قال المخرج خالد مرعي، إن سبب نجاح مسلسل "علاقة مشروعة"، هو تعاون الأبطال في تقديم عمل فني مميز.

وكشف مرعي عن سبب قبوله إخراج مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلا: "الأفكار الدرامية بشكل عام محدودة.. ولكن جذبني طريقة سرد نص مسلسل علاقة مشروعة.. وياسر جلال كان بيحكيلي القصة بشغف.. والسرد هو بطل الحكاية".

وأكد أن هناك تطور في الأعمال الفنية على المستوي العالمي، قائلًا: "إحنا قربنا نوصل للتطور في الأعمال الدرامية ونواكب الدول الخارجية".

وصرح لأول مرة بأنه لن يخض تجربة 30 حلقة مرة أخرى، مضيفًا "العمل اللي 15 حلقة فيهم فكرة.. وبيكون أكثر تأثيرًا دراميًا وموضوع 30 حلقة بيحتاج نجوم كتير ومجهود كبير والموضوع مش سهل".